30 Ocak 2021 Cumartesi günü İBO Show konuklarının arasında rahmetli Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal da var. Bugün İBO Show'da duygu dolu dakikalar yaşanacak. Kemal Sunal'ın bol bol anılacağı program, izleyiciyi arayışa geçirecek. Kemal Sunal ölüm tarihi ne zaman, kaç yaşında, neden öldü, mezarı nerede? Kemal Sunal kaç filmde oynadı, nereli, eşi kim, kaç çocuğu var? soruları yoğun ilgiyle karşılaşacak. İşte Kemal Sunal'ın hayatına dair bilinenler...

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Kemal Sunal, 10 Kasım 1944'te İstanbul'da doğdu. Türk televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusuydu.

KEMAL SUNAL ÖLÜM TARİHİ NE ZAMAN?

Kemal Sunal 3 Temmuz 2000'de İstanbul'da vefat etti.

KEMAL SUNAL'IN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Kemal Sunal, kişisel yaşamı ve kariyeri boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi, yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır.

3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirmiştir. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir. Zeki Alasya, Sunal'ın vefatıyla ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir;

"Kimseleri filmin çekileceği yere otobüsle gitmek sıkıntısında bırakmamak için kendini zorlayarak bindi o uçağa, imkânı yok binmez."

KEMAL SUNAL'IN MEZARI NEREDE?

Sanatçı için ilk tören, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenmiştir. Bu tören, sanatçının naaşının 08.30'da sahneye getirilmesiyle başlamış, ailenin yerini almasıyla birlikte 09.45'te büyük salonda büyük ekranda sanatçının filmlerinden bölümler gösterilmiş, sanatçı dostları ve sevenleri naaşının başında saygı duruşunda bulunmuştur.

AKM'den polis bandosuyla Teşvikiye Camii'ne götürülmek için çıkarılan Sunal'ın naaşına, gümrük muhafaza memurları da eşlik etmiştir. 1999'da çekilen Propaganda filminde "Gümrük Muhafaza Memuru Mehdi" karakterini canlandıran Sunal'ın oğlu ile filmde çekilmiş bir fotoğrafını İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden altı memur taşımıştır. Taksim'den Teşvikiye Camii'ne kadar kortej oluşturan sevenleri, yoğun ilgi sebebiyle Cami'ye ulaşmakta zorlanmıştır. Öğle namazının akabinde kılınan cenaze namazında, yoğun ilgi sebebiyle polis güvenlik önlemi almış, gümrük muhafaza memurları tabutun başında saygı nöbeti tutmuştur. Cenaze namazının ardından eller üzerinde Rumeli caddesine kadar taşınan sanatçının naaşı, buradan sonra araca konulmuş ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na doğru yola çıkmıştır. Sunal'ın ismi, vefatının hemen ardından sokaklara, caddelere ve duraklara verilmiştir.

KEMAL SUNAL'IN EŞİ KİM?





Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dır.

KEMAL SUNAL'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?









Kemal Sunal'ın iki çocuğu vardır. Ali Sunal ve Ezo Sunal'dır.

KEMAL SUNAL FİLMLERİ

Korkusuz Korkak

İnek Şaban

Şaban Oğlu Şaban

Kibar Feyzo

Yedi Bela Hüsnü

Salako

Hababam Sınıfı

Süt Kardeşler

Salak Milyoner

Köyden İndim Şehire

Meraklı Köfteci

Kapıcılar Kralı

Çöpçüler Kralı

Sakar Şakir

İyi Aile Çocuğu

Bekçiler Kralı

Üç Kağıtçı

Tokatçı

Atla Gel Şaban

KEMAL SUNAL TİYATRO OYUNLARI

1966 - "Fadik Kız" - Kent Oyuncuları. İki-üç değişik rolde.

1967 - "İspinozlar" (Orhan Kemal uyarlaması) - Ulvi Uraz Tiyatrosu. Taşkasaplı rolünde.

1967 - "Deli İbrahim" (Yazan: Turan Oflazoğlu, reji: Şükran Güngör) - Kent Oyuncuları. Cellât Hamal Ali rolünde.

1968 - "Yalova Kaymakamı" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu

1968 - "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968/69 - "Fermanlı Deli Hazretleri" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968 - "Hamhumşarolop" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1969 - "Murtaza" (Orhan Kemal uyarlaması) - Ulvi Uraz Tiyatrosu. Bekçi ve Kahveci rollerinde.

1969 - "Yaz Bitiyor" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1972 - "Gergedan" (Yazan: Eugène Ionesco) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu. Bakkal ve Mösyö Papiyon rollerinde.

1972 - "Dün Bugün" (Yazan: Haldun Taner) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu.

1973 - "Dev Aynası" (Derleyen: Haldun Taner) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu (Ankara Nergis Sineması'nda sahnelendi).