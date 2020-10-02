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02.10.2020 - 15:21 |

Kırmızı Oda Alya'nın hikayesi! Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Alya karakteri geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde hayat hikayesinin bir kısmını psikiyatriste anlattı. Alya babası ile ilk kez 7 yaşında tanıştığını anlattı. Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterini Melisa Sözen canlandırıyor. İşte Kırmızı Oda Alya'nın hikayesi...Melisa Sözen kimdir?

Kırmızı Oda Alya'nın hikayesi! Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?
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Her hafta cuma günü izleyicilerle buluşan Kırmızı Oda bu akşam 5.bölümü ile ekranlara gelecek. Melisa Sözen, Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterini canlandırıyor. Alya, hukuk fakültesini birincilikle bitirdi. Alya'nın yaşam öyküsü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Alya, Melisa Sözen kimdir?

KIRMIZI ODA ALYA'NIN HİKAYESİ..

Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterine Melisa Sözen Hayat veriyor. Alya, hukuk fakültesini birincilikle bitirmiş. Alya, babasını ilk kez 7 yaşında görme fırsatı olmuş. Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteri babası ile ilk karşılaşma anını anlattı ve babasının kendisine hediye ettiği kırmızı tokayı anlattı. Alya'nın annesi ve babası yaşamını yitirmiş. Alya, gönderdiği çiçekler ile dikkat çekti.

MELİSA SÖZEN KİMDİR?

Melisa Sözen ,6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2004/2005 yılları arasında yayınlanan, ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın yazdığı ve yönettiği Çemberimde Gül Oya'da Feriha rolünü canlandırmıştır. 2008 yılının yazında "Dünyayı Kurtaran Kadın" isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar: Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. Aynı sene içinde de çekimleri Mardin'de gerçekleştirilen Bir Bulut Olsam'da Narin Bulut karakterini canlandırmıştır. 2012/2013 yıllarında Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Ayrıca Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu adlı filminde Nihal karakterini canlandırmıştır. 2014/2015 sezonunda Çağ Çalışkur'un yönettiği, Craft Tiyatro'da sergilenen 'Kalp Düğümü' adlı oyunda rol aldı. 2015'te Beş Kardeş isimli dizide rol aldı.

 

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