Kırmızı Oda Meliha, Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında?
Kırmızı Oda Meliha'nın yaşamı gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Cem Karcı'nın yönetmenliğini yaptığı Kırmızı Oda dizisinde Meliha'nın hikayesi dikkat çekti. Kırmızı Oda Meliha karakterini Evrim Alasya canlandırıyor. Peki Evrim Alsya kimdir?
Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine Evrim Alasya hayat veriyor. Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakteri dizinin ilk bölümüne damga vurdu. Peki Kırmızı Oda Meliha, Evrim Alasya kimdir?
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Evrim Alasya, 2 Ağustos 1979 tarihinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Oyunculuğa ilk olarak 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda başlamıştır. Birçok farklı projede yer alan Alasya, asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yakalamıştır.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2015 – Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi)
2013 – Vicdan (TV Dizisi)
2011 – Muhteşem Yüzyıl 2. Sezon (TV Dizisi)
2010 – Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi)
2008 – Muro – Nalet Olsun İçimdeki İnsana (Fidan) (Sinema Filmi)
2008 – Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi)
2008 – Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi)
2005 – Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi)
2003 – 2005 – Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi)
EVRİM ALASYA ROL ALDIĞI OYUNLAR
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan'ın Gecesi
İki Bekar