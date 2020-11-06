Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek kimdir, öldü mü, gerçek adı ne? Nilsu Yılmaz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda Meliha'nın kızı Melek ile ilgili detaylar izleyicilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. Kırmızı Oda dizisinin geçtiğimiz bölümlerinde Meliha kızının çıkan bir yangında öldüğünü anlatmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise Melek kliniğe geldiği görüldü. Melek ve Meliha'ya ne olduğu merak konusu. Peki Kırmızı Oda Melek öldü mü, gerçek adı nedir? Nilsu Yılmaz kimdir?

KIRMIZI ODA MELEK ÖLDÜ MÜ?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanında çıkan yangını Melek'in izlediği görülüyor ve daha sonra ise kliniğe gelmesi Melek'in ölmediği düşüncesini zihinlere getiriyor. Bu akşam yeni bölümde detaylar belli olacak.

KIRMIZI ODA MELEK, NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Kırmızı Oda Melek, dizide Meliha'nın kızıdır. Melek karakterine ise Nilsu Yılmaz hayat veriyor. Yılmaz, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Nilsu Yılmaz daha önce Ufak tefek Cinayetler, 20 Dakika ve Davetsiz Misafir'de rol aldı.