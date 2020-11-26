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26.11.2020 - 10:05 |

'KÄ±rmÄ±zÄ± Oda'da Alya'nÄ±n deÄŸiÅŸimi aÄŸÄ±zlarÄ± açÄ±k bÄ±rakacak

TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'KÄ±rmÄ±zÄ± Oda', cuma gÃ¼nÃ¼ akÅŸamÄ± 13. yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekranda olacak. Diziye ise hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya'nÄ±n imajÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸiklik damga vuracak.

'KÄ±rmÄ±zÄ± Oda'da Alya'nÄ±n deÄŸiÅŸimi aÄŸÄ±zlarÄ± açÄ±k bÄ±rakacak
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GÃ¼lseren BudayÄ±cÄ±oÄŸlu'nun gerÃ§ek yaÅŸam Ã¶ykÃ¼lerini barÄ±ndÄ±ran eserinden uyarlanan KÄ±rmÄ±zÄ± Oda dizisi 13. yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle 27 KasÄ±m Cuma akÅŸamÄ± TV8'de olacak.

ALYA BAMBAÅžKA BÄ°RÄ° OLDU
Dizide hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Alya (Melisa SÃ¶zen) bu hafta son kez izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor hayat nedeniyle bÃ¼yÃ¼k bir karanlÄ±ÄŸa gÃ¶mÃ¼len ve Doktor HanÄ±m'Ä±n sevgisi sayesinde hayata dÃ¶nmeye baÅŸlayan Alya, son terapiye yepyeni imajÄ±yla gelecek. KÄ±rmÄ±zÄ± Oda'daki baÅŸarÄ±lÄ± oyunculuÄŸuyla beÄŸeni toplayan Melisa SÃ¶zen ise son defa seyirci karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.Â

KÄ±rmÄ±zÄ± Odada AlyanÄ±n deÄŸiÅŸimi aÄŸÄ±zlarÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakacak

Magazin Haberleri Bülteni (26 KasÄ±m 2020)Ä°ÅŸte magazin dünyasÄ±nÄ±n öne çÄ±kan haberleri...
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