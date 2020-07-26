Köyden İndim Şehire ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? - Köyden İndim Şehire filmi konusu ve oyuncuları
Bu akşam ekranlarda Köyden İndim Şehire adlı 1974 yapımı Türk filmi ekrana gelecek. Seyirciyi her seferinde kahkahaya boğan filmin konusu, oyuncuları hala aratılmaya devam ediyor. İşte film hakkındaki bilgiler...
Köyden İndim Şehire bu akşam televizyonda seyirci ile buluşacak. Usta komedi sanatçılarının yer aldığı filmin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak ediliyor. İşte filme dair bilgiler...
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU
Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara’da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza’ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya…) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.
KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI
Kemal Sunal – Saffet
Zeki Alasya – Himmet
Metin Akpınar – Hayret
Halit Akçatepe – Gayret
Mine Mutlu – Ali Rıza Emmi’nin Baldızı
Perran Kutman – Gülsüm
Meral Zeren – Emine
Tekin Akmansoy – Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Leman Çıdamlı – Ali Rıza Emmi’nin Eşi
Mete İnselel – Resepsiyon Görevlisi
Oya Alasya – Himmet’in Eşi.
NEREDE ÇEKİLDİ?
1974 yılında yayınlanan Köyden İndim Şehire filmi Ankara'da çekildi.