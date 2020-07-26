MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Köyden İndim Şehire ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? - Köyden İndim Şehire filmi konusu ve oyuncuları
26.07.2020 - 19:56 |

Köyden İndim Şehire ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? - Köyden İndim Şehire filmi konusu ve oyuncuları

Bu akşam ekranlarda Köyden İndim Şehire adlı 1974 yapımı Türk filmi ekrana gelecek. Seyirciyi her seferinde kahkahaya boğan filmin konusu, oyuncuları hala aratılmaya devam ediyor. İşte film hakkındaki bilgiler...

Köyden İndim Şehire ne zaman, kaç yılında nerede çekildi? - Köyden İndim Şehire filmi konusu ve oyuncuları
ABONE OL

 Köyden İndim Şehire bu akşam televizyonda seyirci ile buluşacak. Usta komedi sanatçılarının yer aldığı filmin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak ediliyor. İşte filme dair bilgiler...

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara’da yaşayan Hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza’ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur (ilk gelişte dükkanda değildir). Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür (hanımı ve baldızı buna karşı çıkar ya…) Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCULARI

Kemal Sunal – Saffet
Zeki Alasya – Himmet
Metin Akpınar – Hayret
Halit Akçatepe – Gayret
Mine Mutlu – Ali Rıza Emmi’nin Baldızı
Perran Kutman – Gülsüm
Meral Zeren – Emine
Tekin Akmansoy – Ali Rıza Emmi (Akçakayalı)
Leman Çıdamlı – Ali Rıza Emmi’nin Eşi
Mete İnselel – Resepsiyon Görevlisi
Oya Alasya – Himmet’in Eşi.

NEREDE ÇEKİLDİ?

1974 yılında yayınlanan Köyden İndim Şehire filmi Ankara'da çekildi. 

 

 

    26 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ezgi Eyüboğlu’ndan Oğulcan Engin'e: Gözlüğünü arama!

    Ezgi Eyüboğlu’ndan Oğulcan Engin'e: Gözlüğünü arama!

    Faruk Süren'in toplantı şıklığı

    Faruk Süren'in toplantı şıklığı

    Şevval Sam'ın spor şıklığı

    Şevval Sam'ın spor şıklığı

    'Yarım Kalan Aşklar' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

    'Yarım Kalan Aşklar' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı

    Sıradaki Haber