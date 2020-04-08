La Casa De Papel Helsinki kimdir? Gerçek adı Darko Peric nereli?

İlk üç sezonuyla büyük izleyici kitlesine hitap eden La Casa De Papel dizisinin 4. sezonu 3 Nisan 2020 günü Türkiye'de yayınlandı. İzleyiciler bir solukta diziyi bitirirken, yeni sezon için merak başladı. Netflix üzerinden izlenen ve dikkat çeken konusuyla birlikte güçlü oyuncu kadrosu oldukça ilgi görüyor. Karakterler arasında son zamanlarda en çok merak edilenlerden biri de dizideki rolüyle Helsinki. Helsinki karakterini canlandırmasaydın hangi şehri seçerdin sorusuna İstanbul cevabını veren La Casa De Papel Helsinki kimdir? La Casa De Papel Helsinki nereli?

İŞTE O VİDEODAN BİR KARE

LA CASA DE PAPEL HELSİNKİ KİMDİR? GERÇEK İSMİ DARKO PERİC NERELİ?

25 Mart 1977'de doğan Darko Peric, Sırp bir aktör. İspanyol dizisi Para Soygunu'nda (yerel isim "La Casa de Papel") "Helsinki" rolünü oynadığı için dünyaca ün kazandı .

2004'te filmde çalışmalarına devam etme fırsatı veren Barselona'ya taşındı . Darko, 2010'da Canal + için İspanyolca “Crematorio” dizisindeki ilk büyük işinde oynadığı yerel TV3'te rolleri içeren çeşitli farklı bölümlerde hızla rol aldı . Bundan sonra farklı yapımlarda Madrid'de çalışmaya devam ediyor , farklı dizilerden filmlere. 2015 yılında Benicio del Toro , Tim Robbins ve Olga Kurylenko ile Fernando León de Aranoa'nın yönettiği A Perfect Day'de sahne aldı .

2016 yılında İspanyol dizisi Atresmedia “Mar de plástico ” da rol aldı. Bu dizide Ukraynalı bir gangster ve ana kötü adam olan “Oso” rolünü oynadı. Bu rol kariyerini değiştirdi ve İspanyol film endüstrisinde daha fazla görünürlük sağladı.

Darko Perić, 2017 yılında, İngilizce konuşan izleyiciler tarafından bilindiği gibi "La Casa de Papel" veya Money Heist adlı dizide Helsinki'nin rolünü yorumlamak için kullanıldı . Álex Pina tarafından oluşturulan dizi, Atresmedia tarafından 2016 yılına kadar Netflix'in dizi yayınlama haklarını edindiği ve dünya çapında akış hizmetleri aracılığıyla dağıtıldığı üretildi . Money Heist en başarılı Netflix prodüksiyonu oldu ve 2018'de İspanyol serisi 46. yıllık Uluslararası Emmy Ödülü'nde En İyi Drama kategorisinde kazandı .

2019 yazında Darko, Money Heist'in 3.Sezonunu çekmeye başladı .