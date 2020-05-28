Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? TV8'de yayınlanan yeni yemek yarışması Lezzet Düşkünleri takımları ve yarışmacıları...

Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün TV8 ekranında yayınlanan yeni yemek yarışmasında ikili takımlar halinde mücadele eden ekipler haftanın sonunda en yüksek puanı alıp büyük ödülü alabilmek için yarışıyor. Seyircilerin de oyları ile söz sahibi oldukları Lezzet Düşkünleri yarışmasında bugün Gökhan ve Burhan yarışıyor. Haftanın sonunda en düşük puanı alan takımın yarışmaya veda edeceği Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler?

LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI

Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz

24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.

24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.

Sibel Döğen Gedik/Mehmet Emre Gedik

İstanbul'da yaşanyan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.

Selen Özcan/Gizem Özcan

Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcan hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.

Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles

40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlk edecek ve Lezzet Düşkünleri2'nde başarı kovalayacak.

Gökhan Sarı/Burhan Selvi

37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.