Madagaskar Penguenleri filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Madagaskar Penguenleri kaç yılında çekildi?

Madagaskar Penguenleri filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2014 yılında vizyona giren Madagaskar Penguenleri filmi Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 50 hafta boyunca vizyona girerken toplamda 586.325 seyirci tarafından izlendi. Film Türkiye'de gişeden 5.747.686 hasılat elde etti. İşte Madagaskar Penguenleri filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

MADAGASKAR PENGUENLER FİLMİ KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Madagaskar Penguenleri (orijinal adı: Penguins of Madagascar), 2014 yılı ABD yapımı animasyon komedi-macera filmidir. DreamWorks Animation tarafından üretilmiş olup 20th Century Fox tarafından dağıtılmıştır.

Sevimli penguenler Çavuş, Kowalski, Rico ve Asker, güçlerini Dr. Octavius Brine'ın dünyayı yok etme planlarını durdurmak için birleştirir. Onlara "Kuzey Rüzgarı" adlı bir yeraltı örgütü de destek verecektir.

MADAGASKAR PENGUENLERİ FİLMİ KONUSU

Başarılı ajan doğulmaz. Çünkü başarılı ajanlar yumurtadan çıkar! Madagascar'ın muhteşem ajanlarıyla tanışın: Skipper, Kowalski, Rico and Private.Bu seçkin penguenler, gizli bir örgütün kuvvetlerine katılırlar. İsmi Kuzey Rüzgarı olan bu organizasyona lideri yakışıklı ve kuvvetli ismi gizli bir Ajan (bize kalsa ismini söyleyeceğiz de...sonra yani..bilirsiniz) liderlik etmektedir. Bu iki takımın bir an önce güçlerini birleştirip dünyayı yok etmek için hain planlar peşinde olan korkunç Dr. Octavius Brine'ı durdurması gerekmektedir.

Madagaskar serisinin sevilen Penguenleri Skipper, Kowalski, Rico ve Private'in casusluk macerasına odaklanacağımız filmin orijinal seslendirme kadrosunda Benedict Cumberbatch, Eric Darnell, John Malkovich ve Simon J. Smith yer alıyor.

Oyuncular

Tom McGrath - Çavuş

Chris Miller - Kowalski

Christopher Knights - Asker

Conrad Vernon - Rico

Benedict Cumberbatch - Gizli Ajan

John Malkovich - Dave

Ken Jeong - Kısa Fuse

Annet Mahendru - Eva

Peter Stormare - Corporal

Werner Herzog - belgesel film yapımcısı.

Danny Jacobs - Kral Julien

Andy Richter - Mort