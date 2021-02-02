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02.02.2021 - 15:47 |

Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu...

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer (59), dün gece yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Eşi Işıl Tuncer, ünlü türkücünün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu...
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59 yaşındaki usta sanatçı önce akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle Maslak Acıbadem Hastanesi'ne gitti.

EŞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Yapılan kontrol ve tedavinin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden fırlayınca eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı İşte son durumu...

'NAZAR DEĞDİ'
Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.

Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı İşte son durumu...

"BİR BAKMIŞSIN TRAFİK KAZASI MEYDANA GELMİŞ"
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten türkücü, "Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse bir de bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş. Ama her iki taraf da kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı" demişti.

Sağlık Bakanımız açıkladı; 100 bin kişi otobüslerle şehir şehir dolaşıyorlar, geziyorlarmış. O oradan bir yere kalkıp gidiyor, diğeri öteki taraftan başka bir yere gidip geliyor. Ya arkadaş, madem size pozitif teşhisi konulmuş, gidin evinizde 14-15 gün dinlenin. Hiç olmazsa başkasına bu hastalığı bulaştırmayın. Bizde bu sorumsuzluk olduğu müddetçe bu pandeminin biteceğini hiç kimse söyleyemez. Burada sorumluluk sahibi olabilmek önemlidir" ifadelerini kullanmıştı. 

Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

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