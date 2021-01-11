Maraşlı hangi kanalda? Maraşlı dizisi oyuncuları kim, konusu nedir? İşte, Maraşlı oyuncu kadrosu ve yayın tarihi

Ekranların yeni projesi Maraşlı izleyici karşısına çıkıyor. Uzun süredir fragmanları yayımlanan dizi heyecan yarattı. Proje, Arda Sarıgün yönetmenliğinde yayın hayatına başlıyor. Yapımcıları ise Timur Savcı ile Burak Sağyaşar olarak hazırlandı. Maraşlı dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile kısa sürede fenomenler arasına girecek gibi duruyor.

MARAŞLI DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Başarılı oyuncuların oluşturduğu kadro ile ekrana gelen dizi ATV'de izleyicinin beğenisine sunulacak. Pazartesi akşamları 20:00'de ekranda olacak.

MARAŞLI KONUSU NEDİR?

Özel Kuvvetler’den ayrılma eski bir asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözüpek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı’nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş’in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur’un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

MARAŞLI DİZİSİ OYUNCULARI

Dizinin dikkat çeken oyuncu kadrosunda; Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Saygın Soysal, Serhat Kılıç, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Melis İşiten, Cihan Yenici bulunuyor.