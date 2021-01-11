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11.01.2021 - 20:59 |

Maraşlı Celal Kün kimdir? Maraşlı rolünü oynayan Burak Deniz kaç yaşında, nereli? İşte Maraşlı hakkında detaylar...

Burak Deniz, Maraşlı dizisinde Celal Kün yani Maraşlı karakterine hayat veriyor. Yeni dizi izleyiciler tarafından merak konusu olurken Burak Deniz biyografisi de araştırılıyor. Burak Deniz sevgilisi, boyu, kilosu gibi ayrıntılar da en çok arananlar arasında bulunuyor. İşte, Maraşlı Burak Deniz hayatı...

Maraşlı Celal Kün kimdir? Maraşlı rolünü oynayan Burak Deniz kaç yaşında, nereli? İşte Maraşlı hakkında detaylar...
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Maraşlı karakteri ile dikkatleri son dönemde üzerine çeken genç oyuncu Burak Deniz kim sorgulanıyor. Kolej Günlüğü dizisi ile oyunculuğa adım attı ve birçok başarılı yapımda yer alarak adından söz ettirmeyi başardı. İzmit'de doğan Burak Deniz, ATV ekranlarındaki Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrolde izleyici karşısına çıkıyor. İşte, Burak Deniz hayatına dair detaylar...

MARAŞLI CELAL KÜN KİM?

Burak Deniz'in canlandırdığı Maraşlı karakteri, 1987 yılında Maraş'ta doğan eski bordo bereli Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış bir askerdir. Kızı Zeliş'in bir saldırı sonucunda yaralanması ile görevini bırakarak Zeliş'e bakmaya başlamıştır. Artık bir sahaf olan Maraşlı sakin bir hayat sürüyor, ancak Mahur ile tanışana kadar...

BURAK DENİZ KİMDİR? 

Deniz, 17 Şubat 1991 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı. Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak, başrolde yer aldı. GQ Men of the Year'da Yılın Yükselen Oyuncusu seçildi. 

Genç oyuncunun Didem Soydan ile birlikte olduğu magazin gündemine gelmişti. Burak Deniz 1.85 metre boyunda, 75 kilodur.

DİZİLERİ

2011 Kolej Günlüğü

2012 Sultan

2013 Kaçak

2015 Medcezir

2015 Tatlı Küçük Yalancılar

2016 Gecenin Kraliçesi

2016-2017 Aşk Laftan Anlamaz

2017-2019 Bizim Hikaye

2021- Maraşlı

Magazin Haberleri Bülteni (11 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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