Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Mahur'u oynayan Alina Boz nereli, kaç yaşında? Alina Boz biyografisi...

Mahur karakteri ile ekranlara dönen genç oyuncu Alina Boz kim? Aşk 101 dizisi ile son dönemin konuşulanları arasında bulunuyordu. Oyunculuk yapmadan hemen önce reklam ve dergilerde görev aldı. Cesur Hemşire dizisi ile 2013 yılında oyunculuğa adım attı. Peki, Mahur kimdir, Alina Boz sevgilisi kim?

MARAŞLI DİZİSİ MAHUR KİM?

Mahur karakteri; 30'lu yaşlarında fotoğraf sanatçısıdır ve kendine ait stüdyosu vardır. İstanbul'da doğmuş, iyi okullarda okuyarak geniş çevresi bulunan başarılı kadındır. Ailenin en küçüğü, kendine güvenen iki ağabey ile büyümüştür.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da yaşadı. Ailesinin işleri nedeniyle henüz 7 yaşındayken İstanbul'a geldi. Türkçe öğrendi ve ilkokula gitti. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazandı. Reklam ve dergilerde çalıştı.

Oyunculuk kariyerine 2013 yılında on beş yaşında Cesur Hemşire dizisinde Canan karakteri ile başladı. Paramparça dizisinde Hazal olarak çalıştı. 2016 yılında Kaçma Birader filminde Melis Kahvacı olarak rol aldı. 2017 yılında Böluk filminde rol aldı. 2017 yılında Sevda'nın Bahçesi dizisinde boy gösterdi. 2018 yılında Vatanım Sensin dizisinde Prenses Anastasia Romanova rolünü üstlendi ve aynı yıl Elimi Bırakma dizisinde başrol oynadı.

Dijital platformda Aşk 101'de başrol oynadı ve Eda karakterini canlandırdı. 2015'de oyuncu Burak Yörük ile birlikteliğe başladı ve 2017'de ayrıldılar ancak 2018'de barıştıkları haberleri çıktı.46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazandı.