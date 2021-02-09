09.02.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER
Market alışverişi
Feraye Tanyolaç, önceki gün Bebek’te oğlu Kaya’yla görüntülendi.
UMUT ÜNVER
Market alışverişine çıktığını söyleyen Tanyolaç, “Yanlış bir şey yazmayın. Market ev arası yürüyoruz. Kaya’nın rahatsızlığı var, biliyorsunuz” diye konuştu.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.