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21.09.2020 - 17:42 |

MasterChef Ayyüce kimdir? MasterChef Ayyüce kaç yaşında, nereli? Biyografisi

MasterChef Türkiye'nin iddialı isimleri arasında yer alan Cemre bu hafta hakkında en çok arama yapılan isimlerin başında yer alıyor. Peki, MasterChef Cemre Uyanık kimdir? MasterChef Cemre son bölümde neden ağladı? İşte Cemre ile ilgili merak edilenler...

MasterChef Ayyüce kimdir? MasterChef Ayyüce kaç yaşında, nereli? Biyografisi
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Masterchef Ayyüce, bu hafta Kırımızı takım yarışmacıları arasında yer aldı. Geçen hafta eleme potasında Ayyüce, birinci olarak çıktı. Programın dikkat çene isimleri arasında olan Ayyüce'nin yaşamı merak konusu oldu. İşte Masterchef Ayyüce'nin hayatı...

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Masterchef Ayyüce, 1996 yılında Sakarya’da doğdu. Ayyüce Kamit, 1.68 boyunda ve 45 kilodur. Lise sona kadar Sakarya’da eğitim gören Ayyüce, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bunun akabinde, Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan Ayyüce, 360 İstanbul adlı restaurantta 4 aylık stajını tamamladıktan sonra bir yıl da aktif olarak orada çalışmaya devam etmiştir. Ardından Marmaris Grand Azur Hotel’in İtalyan Mutfağı’nda üç ay çalışan Ayyüce, İstanbul’a döndüğünde Nicole Restoran’da işe başlamış ve son olarak, 2 yıl pastanede çalışmıştır.

MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaya hak kazanan Ayyüce Kamit, mutfak ile yakından ilgilenmektedir.

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