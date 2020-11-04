MasterChef ödül (25 bin TL) oyununu kim kazandı?

MasterChef'in 12. haftası hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam yarışmada sürpriz yaşandı ve iki takım ödül oyununa çıktılar... Bir yarışmacı 25 bin TL'nin sahibi olacak?

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül için ilk olarak takım yarışması yapıldı. Takımlar şeflere bir menü hazırladı. Bu turdan galip gelen taraf Kırmızı takım oldu. Daha sonra Kırmızı takım kendi arasından bireysel bir oyuna çıktı. Bu turda Uğur ve Barbaros son ikiye kaldılar. Jürinin verdiği kararla 25 bin TL'yi Uğur kazandı.