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01.12.2020 - 23:36 |

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte, 1 Aralık MasterChef ödül oyunu menüsü...

MasterChef Türkiye, 1 Aralık Salı günü Türk mutfağının lezzetli yemekleriyle ekrana geldi. 25 bin TL ödül oyunu için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar, jürinin istediği yemeği en iyi şekilde hazırlamak için yarıştı. İşte, MasterChef ödül oyununu kazanan yarışmacı...

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? İşte, 1 Aralık MasterChef ödül oyunu menüsü...
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Ekranların en beğenilen yarışma programı MasterChef'de ödül heyecanı yaşandı. TV8'de sevenleri karşısına çıkan yarışmada ciğer yemekleri damga vurdu. İki tur şekilde oynanan ödül oyununda kırmızı takımdan sadece Özgül yer aldı. MasterChef Türkiye günün menüsü nedir?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Salı akşamı Ebru, Özgül, Serhat, Barbaros, Eray, Emir arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. İki aşamada gerçekleştirilen ödül mücadelesinde Özgül ikinci turda kırmızı takımdan tek yarışmacı olarak yer aldı ve Eray ile Barbaros'a karşı yarıştı. 

Jüri, üç yarışmacıdan da Edirne tava ciğeri ile pilav istedi. Bu menüyü en iyi yapan Eray oldu ve 25 bin TL'lik ödülün sahibi olmaya hak kazandı.

    Magazin Haberleri Bülteni (1 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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    Cadde Yazarları

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