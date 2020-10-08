MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?
TV8 kanalının büyük ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye heyecan dolu bölümüyle bu akşam da ekrana geldi. MasterChef Türkiye'de bu akşam kötü olaylar ekrana geldi. İş kazalarının yaşandığı MasterChef Türkiye'de Sefa parmağını çırpma aletine kaptırdı. Peki sağlık durumu nasıl oldu? 8 ekim MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacıyı eleme potasına gönderdi? Oy birliğiyle seçilen ikinci eleme adayı kim oldu?
Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şefin yemekleri değerlendirdiği MasterChef Türkiye'de her akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kaybeden takımın oynadığı dokunulmazlık oyununda bir kişi kazanıyor ve eleme potasına bir yarışmacıyı gönderme hakkında sahip oluyor. Takım oyununda Mavilerin kazandığı, Kırmızıların kaybettiği mücadelede Kırmızı takımdan kim dokunulmazlığı kazandı, hangi yarışmacı oy birliğiyle eleme potasına gönderildi?
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de Kırmızı takımın oynadığı dokunulmazlık oyununu Eray kazandı.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan Eray, eleme potasına Berker'i seçti.
Diğer yarışmacıların oy kararıyla ise 8 Ekim'in ikinci eleme adayı Tanya oldu.