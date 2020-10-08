MasterChef Sefa parmağını kaptırdı! MasterChef Sefa'ya ne oldu? İşte sağlık durumu...

MasterChef Türkiye'de bu akşam takım oyununu Maviler kazandı ve Kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyununu oynadı. Kırmızı takım kendi aralarında yarıştığı mücadelede yarışmacılar arasında bulunan Sefa kaza geçirdi. Yemek yaparken parmağından yaralanan Sefa'nın sağlık durumu nasıl?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE SEFA'NIN PARMAĞINA NE OLDU?

Bu hafta Kırmızı takımda mücadele eden Sefa, çırpma aletine parmağını kaptırdı. Ekipteki sağlık çalışanları Sefa'ya acil müdahale yaptı. Jüri üyelerinden Mehmet şef, Sefa'ya yarışmaya devam edip edemeyeceğini sordu. Sefa ise yarışmaya devam edebileceğini açıkladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACISI SEFA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

24 yaşında olan Sefa Okyay Kılıç, Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunu. Kılıç, Londra’da aşçı olarak çalışıyor.

Yarışmacı ilk seçmede erik soslu bademli somon füme yemeği yapmış, Danilo Şef, Somer Şef ve Mehmet Şef’ten evet oyu almıştı. Daha sonra final turunda elenen Okyay yedeklerden yarışmaya geri döndü.

Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, iddialı olduğunu belirtiyor.