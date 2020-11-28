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28.11.2020 - 21:18 |

Masterchef Uğur neden diskalifiye edildi, elendi mi? Masterchef Uğur kimdir, kaç yaşında?

Masterchef Uğur ile ilgili gelişme ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı tarafından duyurulmuştu. Ilıcalı, Twitter'da Masterchef Uğur'un yarışma ile olan ilişiğinin kesildiğini açıklamıştı. Peki Masterchef Uğur neden diskalifiye edildi, kimdir?

Masterchef Uğur neden diskalifiye edildi, elendi mi? Masterchef Uğur kimdir, kaç yaşında?
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Masterchef Uğur ile ilgili detaylar gündemde araştırılıyor. Acun Ilıcalı, Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef yarışması ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu. Peki Masterchef Uğur kimdir, neden diskalifiye edildi? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF UĞUR NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Acun Ilıcalı, Twitter'da şu paylaşımı yaptı;

Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz’in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum’da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2’de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

6 aylık serüvenin ardından Türkiye’ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel’de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar’da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.

MasterChef 2020’nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.

    28 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni28 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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