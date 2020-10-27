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27.10.2020 - 16:32 |

Masumlar Apartmanı Han, Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında? Han'ın hastalığı dispozofobi nedir?

Masumlar Apartmanı Han karakterini ünlü oyuncu Birkan Sokullu canlandırıyor. Babası ve hasta babasıyla yaşayan Han karakteri dizide dikkat çeken karakterler arasında yer alıyor. Peki Masumlar Apartmanı Han, Birkan Sokullu kimdir?

Masumlar Apartmanı Han, Birkan Sokullu kimdir, kaç yaşında? Han'ın hastalığı dispozofobi nedir?
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Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar yer alıyor. Han rolünü ise Birkan Sokullu üstleniyor. Çöp toplayan olan Han'ın hastalığı ise merak konusu. Peki Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı dispozofobi nedir? Birkan Sokullu kimdir?

BİRKAN SOKULLU KİMDİR?

Birkan Sokullu, 1985 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Maltepe Üniversitesi Radyo TV Programcılığını bitirdi. 10 yıllık profesyonel basketbol geçmişi var. Ayrıca 2003 yılında, Best Model of Turkey ’de 3.lük derecesi var. 13 Temmuz 2012' de evlendiği eşi oyuncu Aslı Enver ile 26 Ağustos 2015 tarihinde boşanmıştır.

BİRKAN SOKULLU'NUN YER ALDIĞI YAPIMLAR NELER?

2019 – Bir Aile Hikayesi (Berk) (Tv Dizisi)
2018 – Yaşamayanlar (Numel) (TV Dizisi)
2017 ­- Gecenin Ötesi (Cihangir/Cino)(TV Dizisi)
2017 ­- Yüz Yüze (Cihangir) (TV Dizisi)
2016 ­- Hayat Şarkısı (Kerim) (TV Dizisi)
2015 – Beyaz Gece (Rüzgar) (TV Dizisi)
2014 ­- Kurt Seyt & Shura (Petro­ Borinsky) (TV Dizisi)
2013 ­- Fatih (Şehzade Mustafa) (TV Dizisi)
2012 ­- Ucurum (Ulaş) (TV Dizisi)
2010 -­ Küçük Sırlar (Demir) (TV Dizisi)
2008 -­ Küçük Kadınlar (Ayaz) (TV Dizisi)
2008 ­- Elif (Mustafa) (TV Dizisi)
2008 -­ Melekler Korusun (Levent) (TV Dizisi)

DİSPOZOFOBİ NEDİR?

Dispozofobi, kompulsif biriktirme hastalığı, istifçilik olarak da geçiyor. Bu hastalık; değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna denir.

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