09.04.2020 - 11:36 |
Mazhar Alanson'dan Cem Yılmaz'a: Neredesin?
Usta sanatçı Mazhar Alanson, yakın arkadaşı Cem Yılmaz'a seslendi, "Gülmeye ihtiyacımız var, neredesin Cem?" diyerek ünlü komedyene çağrıda bulundu.
Mazhar Alanson, önceki gün komedyen Cem Yılmaz ile verdiği bir pozu yayınlayarak, "Gülmeye ihtiyacımız var, neredesin sevgili Cem?" ifadelerini kullandı.
Ünlü şarkıcının paylaşımı 150 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.
Büşra Pekin: Sen hangi karantina karakterisin?Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Büşra Pekin, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Pekin, "Sen hangi karantina karakterisin?" notuyla yayınladığı bir video ile takipçilerini güldürdü.