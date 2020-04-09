Mazhar Alanson'dan Cem Yılmaz'a: Neredesin?

Mazhar Alanson, önceki gün komedyen Cem Yılmaz ile verdiği bir pozu yayınlayarak, "Gülmeye ihtiyacımız var, neredesin sevgili Cem?" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının paylaşımı 150 binin üzerinde beğeni ve yüzlerce yorum aldı.