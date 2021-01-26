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26.01.2021 - 12:11 |

Mehtap Ar'ın sağlık durumu

Aysel Gürel’in büyük kızı, Müjde Ar'ın ablası Mehtap Ar, kanser tedavisi görmeye devam ediyor. Özgür Aras, 64 yaşındaki Mehtap Hanım'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Mehtap Ar'ın sağlık durumu
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Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Mehtap Ar'ın tedavisi kardeşi Müjde Ar'ın Bodrum'daki evinde devam ediyor. Özgür Aras, "Üçü Her Yerde" programı Mehtap Ar'ın yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Aras "Mehtap Ar, uzun süredir o kötü hastalıkla mücadele veriyor. 10 gün önce rahatsızlık geçirerek kontrol amacıyla gittiği hastanede yoğun bakıma aldılar. 5 gün önce yoğun bakımdan çıktı ama durumu hala stabil. Sağolsun Sezen Aksu, ablası Müjde Ar, oğlu Söz, tüm ailesi hep yanındaydı" dedi.

13 yıl önce rahim ağzı kanseri tedavisi gören ve hastalığı yenen Mehtap Ar, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor.

Mehtap Arın sağlık durumu

YILBAŞI YEMEĞİ

Yılbaşını evde ailesiyle kutlayan Müjde Ar (66), yemek masasında çekilen kareleri takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Masada Ar'ın eşi Ercan Karakaş, kardeşi Mehtap Ar ve yeğeni Söz Ar ile eşi de yer almıştı.

Mehtap Arın sağlık durumu

 

Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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