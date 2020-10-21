MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Mekin Sezer dedesi Ahmet Mekin'in izinde
21.10.2020 - 11:53 |

Mekin Sezer dedesi Ahmet Mekin'in izinde

Oyuncu Mekin Sezer, Türk sinemasının usta aktörü Ahmet Mekin’in torunu çıktı. Dedesinin filmlerini izleyerek büyüdüğünü belirten Sezer, “Umarım ben de dedem gibi iz bırakan karakterlere imza atarım” dedi.

Mekin Sezer dedesi Ahmet Mekin'in izinde
ABONE OL

Türk sinemasının emektar oyuncularından Ahmet Mekin’in torunu Mekin Sezer, dedesinin izinden gidiyor. Son olarak 'Aykut Enişte 2' filminde rol alan Mekin Sezer, daha çocuk yaşlardayken oyunculuğu meslek olarak seçmeye karar verdiğini söyledi.

"UMARIM ONUN GİBİ İZ BIRAKIRIM"
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nü bitiren, oyunculuğun yanı sıra müziğe de ilgi duyan Mekin Sezer, davul, bağlama, gitar ve piyano çalmayı bildiğini belirtti.

Sezer, “Umarım ben de dedem Ahmet Mekin gibi oyunculuğumla akıllarda iz bırakan karakterlere imza atarım” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tuğba Özerk selfie çekmekten koşamadı

Tuğba Özerk selfie çekmekten koşamadı

Gülşah Saraçoğlu-Gökhan Göz üçüncü kez barıştı

Gülşah Saraçoğlu-Gökhan Göz üçüncü kez barıştı

Semiramis Pekkan, 'Lalvani' soyadını geri aldı

Semiramis Pekkan, 'Lalvani' soyadını geri aldı

Zehra Çilingiroğlu: İnsanlara yaklaşmıyorum

Zehra Çilingiroğlu: İnsanlara yaklaşmıyorum

Sıradaki Haber