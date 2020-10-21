Mekin Sezer dedesi Ahmet Mekin'in izinde

Türk sinemasının emektar oyuncularından Ahmet Mekin’in torunu Mekin Sezer, dedesinin izinden gidiyor. Son olarak 'Aykut Enişte 2' filminde rol alan Mekin Sezer, daha çocuk yaşlardayken oyunculuğu meslek olarak seçmeye karar verdiğini söyledi.

"UMARIM ONUN GİBİ İZ BIRAKIRIM"

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nü bitiren, oyunculuğun yanı sıra müziğe de ilgi duyan Mekin Sezer, davul, bağlama, gitar ve piyano çalmayı bildiğini belirtti.

Sezer, “Umarım ben de dedem Ahmet Mekin gibi oyunculuğumla akıllarda iz bırakan karakterlere imza atarım” dedi.