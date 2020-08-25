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HaberlerMagazin Haberleri Menajerimi Ara Barış, Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
25.08.2020 - 12:46 |

Menajerimi Ara Barış, Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Deniz Can Aktaş, bu akşam ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan Menajerimi Ara dizisinde Barış karakterini canlandıracak. Daha önce birçok yapımda rol alan Aktaş'ın yaşamı merak konusu. Peki Menajerimi Ara Barış karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş kimdir?

Menajerimi Ara Barış, Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
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Menajerimi Ara dizisi bu akşam yayın hayatına başlıyor. Barış Falay ve Canan Ergüder'in rol aldığı Menajerimi Ara dizisinde Deniz Can Aktaş ise Barış karakterini hayat verecek. İşte Menajerimi Ara Barış'ı canlandıran Deniz Can Aktaş'ın yaşamı ile ilgili detaylar...

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş, 14 Eylül 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aktaş, birçok yapımda rol aldı.

İşte DENİZ CAN AKTAŞ'IN YER ALDIĞI YAPIMLAR...

2015 Tatlı Küçük Yalancılar-Seçkin

2016-2017 Hayat Bazen Tatlıdır -Burak

2017 Nerdesin -Birader Ali

2018 Avlu- Alp Öztürk

2019 Aşk Ağlatır -Yusuf Eren

2020 Menajerimi Ara- Barış

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