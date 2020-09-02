‘Menajerimi Ara'nın yeni bölümünde Çağatay Ulusoy sürprizi

'Menajerimi Ara' dizisinin üçüncü bölümünde; Çağatay Ulusoy, Fransız ortaklı bir filme başlama eşiğindeyken kendini yılda birkaç kez inzivaya çekildiği ve yerini kimsenin bilmediği kulübesine kapatacak. Bu durum menajeri Feris’e (Canan Ergüder) ve asistanı Dicle’ye (Ahsen Eroğlu) zor anlar yaşatacak. Dicle, ortadan kaybolan ve bir türlü ulaşılamayan ünlü ismi bulmak için çaba harcayacak. Çağatay Ulusoy, şöhrete bir anda kavuşan Barış’a (Deniz Can Aktaş) içinde bulunduğu sektörle ilgili altın niteliğinde tavsiyeler verecek.

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun rol aldığı, Ali Bilgin yönetmenliğindeki ‘Menajerimi Ara’nın senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak yazıyor.