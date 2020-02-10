650 kiÅŸilik davetlinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nde, ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n gelinliÄŸini Sezanur Akay hazÄ±rladÄ±. Kenan KoÃ§ak ise Ã¶zel dikim damatlÄ±k tercih etti. Ã‡iftin nikah ÅŸahitleri Erdem KÄ±nay, Demet AkalÄ±n, BengÃ¼ ve AÅŸkÄ±m KapÄ±ÅŸmak olurken, Ã–zbeyâ€™in yoÄŸun konser maratonundan dolayÄ± Ã§iftin balayÄ± yapmayacaÄŸÄ± belirtildi.