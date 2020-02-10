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10.02.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÃ‡AAYÂ

Merve Özbey â€˜evetâ€™ dedi

Merve Ã–zbey, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu iÅŸ insanÄ± Kenan KoÃ§ak ile dÃ¼n akÅŸam Raffles Otelâ€™de evlendi.

Merve Özbey â€˜evetâ€™ dedi

650 kiÅŸilik davetlinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nde, ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n gelinliÄŸini Sezanur Akay hazÄ±rladÄ±. Kenan KoÃ§ak ise Ã¶zel dikim damatlÄ±k tercih etti. Ã‡iftin nikah ÅŸahitleri Erdem KÄ±nay, Demet AkalÄ±n, BengÃ¼ ve AÅŸkÄ±m KapÄ±ÅŸmak olurken, Ã–zbeyâ€™in yoÄŸun konser maratonundan dolayÄ± Ã§iftin balayÄ± yapmayacaÄŸÄ± belirtildi.

Saba Tümer'den ÅŸaÅŸÄ±rtan sözler: David Beckhamâ€™la...Sunucu Saba Tümer, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla sosyal medyayÄ± salladÄ±. Daha önce David Beckham'Ä±n Duha'da kaldÄ±ÄŸÄ± otele tatile giden Tümer, Beckhamâ€™la tesadüfen aynÄ± yatakta yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
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Cadde YazarlarÄ±

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