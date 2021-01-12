Metin Kuş kimdir, hangi hastanede çalışıyor? Survivor Doktoru Metin Kuş kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi

TV8 kanalının her yıl düzenli olarak yayınlanan yarışması Survivor'da adını aıklıkla duyduğumuz doktor Metin Kuş ile ilgili merak edilenleri bir araya topladık. Doktor Metin Kuş kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor yarışmacılarının sağlığının emanet edildiği doktor Metin Kuş'un biyografisi haberimizde...

METİN KUŞ KİMDİR?

metinkus.com.tr sitesinde paylaşılan bilgiler:

"Op. Dr. Metin Kuş



21 Haziran 1963’de Tarsus’da doğdum. İlk, Orta ve Lise öğrenimim hep aynı şehirde geçti.

Şehir dışına çıkıyorum!

1982 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanana kadar hiç başka şehir görmedim. Üniversiteden 1988’de mezun oldum. Bilecik ve Diyarbakır’da mecburi hizmetimi yaptım.

1990 – 1996 Haydarpaşa Numune Hastanesinde hayatımın en yoğun ve renkli yıllarını geçirdim. Aynı dönemde Acıbadem Hastanesi nöbetleri hayatımı daha da renkli kıldı.

Özel bir hastanede çeyrek ömür!

1996 – 2016 yılları arasında Özel Göztepe Hastanesinde binlerce laporoskopik ve açık ameliyatlar, abartısız 20 bin sünnet, biyopsiler, kolonoskopi ve gastroskopiler ile geçen zamanda neredeyse aile gibi olduğumuz hastalarımla çok güzel dostluklar edindim.

Ek iş var dediler…

40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek bir teklif aldığımda hayatımda ilginç bir sayfa daha açıldı.

Son beş yıldır, senenin 4 – 5 ayı kendimi “tek başına tüm hastalıkları tedavi etmeye çalışan Survivor’un Doktor Metin Abisi” olarak buldum.

Hobisiz olmaz.

Ameliyatlarımdan arta kalan zamanlarımda tek başıma denizde yelken açarım. Çok şiddetli kar yağışı olmadığı sürece ulaşımımı motosiklet ile sağlayıp gezilere katılırım

(86 yaşına kadar motosiklet binen bir Baba’nın oğluyum). Motsikletimin tamir ve bakım işleri ile uğraşmak, mekanik sorunlarına ve zor arızalarına pratik çözümler üretmek beni mutlu eden hobilerim olmuştur.

Cadde doktoru oldum.

Ağustos 2016’dan itibaren artık Caddebostan Intermed Doktor Ofislerinde hastalarıma yardımcı olmaya çalışıyorum."