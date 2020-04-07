Michael Jackson’ın meşhur eldiveni 104 bin dolara satıldı

Michael Jackson’ın meşhur eldiveni Teksas'ta yapılan açık artırmada satıldı. Kimliği açıklanmayan kişi, eldivenin 1998 yılında UNICEF’e bağışlandığını gösteren bir mektup da aldı. Mektup, Jackson tarafından kurulan MJJ yapım şirketinden gönderilen bir zarfla ulaştırıldı.

50 yaşında hayata veda eden Jackson'ın açık artırmada satılan eldiveni, kumaş üzerine kristal taşlara bezeliydi. Popun yıldızı, ünlü eldivenini sahne performanslarında defalarca kullanmıştı.

"BİR ELDİVENİ HAVALI BULUYORUM"

Efsane şarkıcı, verdiği bir röportajda, “Bir eldiven takmayı havalı buluyorum. İki eldiven çok sıradan” demişti.