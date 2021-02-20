MİNİKLERİN MUTLU GÜNÜ
Nilay Toprak, şehit Muhammet Çoban’ın anısına Siirt Eruh Cintepe Köyü çocuklarının ihtiyaçlarının karşılandığı kampanya için şehre gitti. Ünlü isimler de sosyalmedyadan destek oldu
Nilay Toprak, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği’nin Mardin’de 2018 yılında hain bir pusuda şehit düşen Muhammet Çoban’ın anısına Siirt Eruh Cintepe Köyü çocuklarının kışlık ihtiyaçlarının karşılandığı kampanya için miniklerle bir araya geldi. Oyuncu, şehidimizin eşi Sanem Çoban’ın anılarını dinleyince, gözyaşlarına boğuldu.
Ünlü isimler de dernek başkanı Meltem Kaya’nın katkısıyla gerçekleşen etkinliğe, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Burcu Kara, Tolga Güleç, Zehra Yılmaz, Korcan Kol, Ece Özdikici, Nilsu Berfin Aktaç, Ufuk Bayraktar, Göksenin Köksal, Burak Tozkoparan ve Murat Karabova gibi birçok isim, takipçilerine yardım çağrısında bulundu.