MİNİKLERİN MUTLU GÜNÜ

Nilay Toprak, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği’nin Mardin’de 2018 yılında hain bir pusuda şehit düşen Muhammet Çoban’ın anısına Siirt Eruh Cintepe Köyü çocuklarının kışlık ihtiyaçlarının karşılandığı kampanya için miniklerle bir araya geldi. Oyuncu, şehidimizin eşi Sanem Çoban’ın anılarını dinleyince, gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü isimler de dernek başkanı Meltem Kaya’nın katkısıyla gerçekleşen etkinliğe, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Burcu Kara, Tolga Güleç, Zehra Yılmaz, Korcan Kol, Ece Özdikici, Nilsu Berfin Aktaç, Ufuk Bayraktar, Göksenin Köksal, Burak Tozkoparan ve Murat Karabova gibi birçok isim, takipçilerine yardım çağrısında bulundu.