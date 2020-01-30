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30.01.2020 - 15:38 |

Murat Boz'un eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Şarkıcı Murat Boz, 2001 yılında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Annesinin sevgi dolu yorumuna verdiği cevapla çok konuşulan Boz, o dönemki imajını eleştirmeyi de ihmal etmedi.

Murat Boz'un eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Boz, 2001 yılında çekilen vesikalık fotoğrafını "2001... #tbt" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Murat Boz, annesinin "Kuzum" yorumuna, "Anacığım bu vesikalıktan sonra evlatlıktan reddetmediğin için ne desem az. Anacığım benim..." yanıtını verdi.

Şarkıcının annesi Nedret Boz ise "Allah nazarlardan korusun" ifadelerini kullandı.

Murat Boz'un paylaşımı kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni ve birçok yorum aldı. İşte o yorumlardan bazıları:

- "Cidden buna gerek var mıydı?"

- "Yerli Ricky Martin"

- "Murat Mengüç"

- "Saçlara bittim"

Murat Bozun eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı

30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni30 Ocak 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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