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17.02.2021 - 10:30 |

Murat Kurşun kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Murat Kurşun biyografisi...

Murat Kurşun kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Müzikle küçük yaşlardan itibaren ilgilenmeye başlayan Murat Kurşun, Sevenler Gece Ölür, Sen Olmasan, Yaşanan Ne Varsa adlı şarkıları ile adından söz ettirmiştir. Şu an Asena Toprak ile evli olan Murat Kurşun'un Murat Can adında bir oğulları vardır. İşte Murat Kurşun hakkında merak edilenler...

Murat Kurşun kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Murat Kurşun biyografisi...
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Murat Kurşun kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bugün Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programına konuk olacak Bugüne Kadar Seni Sevmek, Yaşanan Ne Varsa, Sen Olmasan, Sevnler Gece Ölür şarkıları ile adından söz ettiren Murat Kurşun Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile evlidir. İşte Murat Kurşun hakkında bilinmeyenler...

MURAT KURŞUN KİMDİR?

1974 doğumlu Murat Kurşun, aslen Mardinlidir. Küçük yaştan itibaren müzik ile ilgilenen başarılı isim Bir dönem eşi olan Ceylan da olmak üzere pek çok sanatçıya beste verdi.

Miss Turkey 2015 üçüncüsü Asena Toprak ile bir klip çekiminde tanışan ünlü türkücü 2016 yılında hayatını birleştirdi. Aralarında 23 yaş fark bulunan Murat Kurşun ve Asena Toprak çiftinin bu evliliklerinden Murat Can adında bir oğulları var.

MURAT KURŞUN ŞARKILARI

Bugüne kadar Seni Sevmek,

Yaşanan Ne Varsa,

Sen Olmasan,

Sevenler Gece Ölür,

Görürüm Seninle Onu,

Ben Yanayım,

İllede Sen

Magazin Haberleri Bülteni (17 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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