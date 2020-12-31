O Ses Türkiye yarışmasında bu akşam ünlü oyuncu Mustafa Mert Koç yer alıyor. Mustafa Mert Koç'un performansı merak edilirken hakkındaki bilgiler de araştırılıyor. İşte Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sevgilisi var mı? sorularının cevabı...

MUSTAFA MERT KOÇ KİMDİR?

Mustafa Mert Koç 1994 yılında İstanbul’da doğdu. Mustafa Mert Koç yaş olarak şu an 26 yaşındadır. Koç soyadından dolayı “Mustafa Mert Koç Vehbi Koç’un neyi?” şeklinde hakkında sorular sorulan genç oyuncunun bu köklü aile ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Oyunculuk hayali çocukluğundan beri devam eden Koç, üniversite eğiltimini siyasal bilimler üzerine tamamladı. Üniversiteden sonra sosyal medya fenomenliğine soyunan yakışıklı isim yaptığı paylaşımlarla yapımcı ve yönetmenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Ardından ise Yeter dizisinde canlandırdığı Mert karakteriyle ilk defa televizyona merhaba dedi.

Yeter dizisinin ardından ise Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Onur karakterini canlandırdı. Bu rolünden sonra oyunculuk eğitimi almak için Los Angeles’a gitti. Los Angels’ta eğitimini tamamladıktan sonra Şahin Tepesi dizisinde boy gösterdi. Şu sıralar ise TRT 1 ekranlarına gelen Benim Adım Melek dizisinde Ömer karakterine hayat vermeye devam ediyor.