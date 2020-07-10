Mustafa Sandal nasıl kas yaptı?

Mustafa Sandal (50), 3 aylık karantina sürecinde salonuna kapanmış, haftanın 5 günü vücut çalışmıştı. Mart ayında kaslı bir fotoğrafını paylaşan pop yıldızı, “Beni 3 ay sonra görün, bakın nasıl değişeceğim. Kamptan sonra şaşırtacağım” diye merak uyandırmıştı.

İşte sırrı: Beslenme

1) Öğünleri ikiye indirdi.

2) Ekmek başta olmak üzere unlu gıdaları, şeker ve tuzu kesti.

3) Geç saatte öğle yemeği yiyor. Protein ve sebze ağırlıklı besleniyor.

4) Akşam yemeği yemiyor. Bunun yerine naneli, limonlu su tüketiyor.

Spor

1) Her gün 45 dakika koşuyor ve karın egzersizleri yapıyor.

2) Haftada 3 gün, 1 saat yüzüyor.

3) Haftanın 2 günü, 1.5 saat ağırlık çalışıyor.

4) 6-8 saat arası uyuyor.