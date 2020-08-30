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30.08.2020 - 07:00 | | EMRAH AKÇAAY

Mutluluğa ‘Evet’ dediler

Ökten Şirketler Grubu Başkan Vekili Avukat Emin Ökten, Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı oyuncusu Bahar Çağlar’la evlendi.

Mutluluğa ‘Evet’ dediler
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EMRAH AKÇAAY

Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Kerim Taşkıran, Mehmet Kabaran, Tilbe Şenyürek, Ahmet Turgut Ünlü ve Ali Gültekin Demir üstlendi.

Hadise ve Benek’in film keyfiŞarkıcı Hadise, uzun bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım'la birlikte... Karantina dönemini de birlikte geçiren çift, son zamanlarda sosyal medya hesaplarından iyi giden aşklarıyla ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Hadise bu defa Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek için açtığı Instagram hesabından paylaşım yaptı.
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Cadde Yazarları

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