Nicki Minaj'ın baba acısı

Gerçek adı Onika Tanya Maraj olan ünlü rapçi Nicki Minaj'ın babası hayatını kaybetti. Nassau Bölge Polisi'nin açıklamalarına göre; Robert Maraj, cuma günü 18.15 sularında Long Island'da bir yolun kenarında yürüyordu. Bu sırada Maraj'a bir otomobil çarpıp, daha sonra durmadan yoluna devam etti.

New York Times'ın haberine göre; Maraj, kaldırıldığı hastanede cumartesi günü hayatını kaybederken, polisler çalışmalarına devam ediyor. 38 yaşındaki ünlü rapçi ise henüz babasının ölümüyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

NICKI MINAJ KİMDİR?

Sahnede Nicki Minaj adını kullanan rapçi Onika Tanya Maraj, 2019 yılında Kenneth Petty ile dünyaevine girmişti. Minaj, geçtiğimiz aylarda oğlunu kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.

Mixtape çalışmalarıyla 2007-2009 yıllarında üne kavuşan Minaj'ın ilk albümü Pink Friday, ABD Billboard 200 listesinde zirveye oturmuştu. 'Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor' filminde ses sanatçılığı yapan Minaj, 'Öteki Kadın' ve 'Berber Dükkanı 3' filmlerinde de rol almıştı.