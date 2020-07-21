Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncu kadrosu
Ünlü oyuncular Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın başrollerini paylaştığı Niyazi Gül Dörtnala filmi, bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 2015 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde çekilen filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...
Niyazi Gül Dörtnala filmi izlemek isteyen izleyiciler filmin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya devam ediyor.
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU
Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCU KADROSU
Ata Demirer - Niyazi Gül
Demet Akbağ - Sultan
Şebnem Bozoklu - Hediye
Levent Ülgen - Rıza
Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye
,Kevork Malikyan - Süleyman
NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Ünlü komedyen Ata Demirer, 'Niyazi Gül Dört Nala' isimli yeni filminin çekimleri büyük bir hizla devam ediyor. Çekimlerinin büyük bir kismi Izmir'de yapilan sinema filminin bir bölümü de Torbali'da çekildi