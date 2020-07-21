Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Niyazi Gül Dörtnala konusu ve oyuncu kadrosu

Niyazi Gül Dörtnala filmi izlemek isteyen izleyiciler filmin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya devam ediyor.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ata Demirer - Niyazi Gül

Demet Akbağ - Sultan

Şebnem Bozoklu - Hediye

Levent Ülgen - Rıza

Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

,Kevork Malikyan - Süleyman

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ünlü komedyen Ata Demirer, 'Niyazi Gül Dört Nala' isimli yeni filminin çekimleri büyük bir hizla devam ediyor. Çekimlerinin büyük bir kismi Izmir'de yapilan sinema filminin bir bölümü de Torbali'da çekildi