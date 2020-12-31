O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı konukları kimler? Bugün O Ses Türkiye'de hangi ünlüler var?

Yılın son gününü TV karşısına geçirecek olanlar, Yılbaşı programlarından biri olan O Ses Türkiye hakkında arayışa geçti. Futbolcusundan, oyuncusuna, şarkıcısına, sunucusuna kadar farklı isimleri bir araya getiren O Ses Türkiye Yılbaşı programı konukları kimler, hangi ünlüler O Ses Türkiye'de şarkı söyleyecek?

O SES TÜRKİYE 2021 YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Kerem Bursin

Hande Erçel

Ezgi Mola

Cemal Can Canseven

Aleyna Tilki

Mert Fırat

Serhat Kılıç

Enis Arıkan

Hasan Can Kaya

Demet Özdemir

İbrahim Çelikkol

Özge Özder

Sinan Güleryüz

Miray Daner

Ayça Ayşin turan

Nazlı Çelik

Burcu Özberk

SAadet Özsırkıntı

Mustafa Mert Koç

Hasan Çalhanoğlu