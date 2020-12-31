31.12.2020 - 15:00 |
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı konukları kimler? Bugün O Ses Türkiye'de hangi ünlüler var?
TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması O Ses Türkiye bu yıl 2021 Yılbaşı Özel Programıyla izleyici karşısına çıkacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden ünlü konukları ağırlayacak. Akşam 19:30'da başlayacak olan O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı konukları kimler?
Yılın son gününü TV karşısına geçirecek olanlar, Yılbaşı programlarından biri olan O Ses Türkiye hakkında arayışa geçti. Futbolcusundan, oyuncusuna, şarkıcısına, sunucusuna kadar farklı isimleri bir araya getiren O Ses Türkiye Yılbaşı programı konukları kimler, hangi ünlüler O Ses Türkiye'de şarkı söyleyecek?
O SES TÜRKİYE 2021 YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?
Kerem Bursin
Hande Erçel
Ezgi Mola
Cemal Can Canseven
Aleyna Tilki
Mert Fırat
Serhat Kılıç
Enis Arıkan
Hasan Can Kaya
Demet Özdemir
İbrahim Çelikkol
Özge Özder
Sinan Güleryüz
Miray Daner
Ayça Ayşin turan
Nazlı Çelik
Burcu Özberk
SAadet Özsırkıntı
Mustafa Mert Koç
Hasan Çalhanoğlu