Öfkeli Aşıklar filmi konusu nedir? İşte Öfkeli Aşıklar filmi oyuncuları

Öfkeli Aşıklar filmi bu akşam bir kez daha izleyeciyle buluşuyor. İşte merakla araştırılan filmin oyuncuları ve konusu ile ilgili ayrıntılar...



ÖFKELİ AŞIKLAR FİLMİ KONUSU?



Terry Wolfmeyer, kocasının kendisini terk edişinin ardından dört kızı ile beraber yaşamakta olan bir kadındır. İçinde bulunduğu mutsuzluğa dair en büyük avunma yöntemini içkiye sığınmak bulmuştur. Bu sırada yaşadığı sorunlarda ona destek veren komşusu Denny’e karşı duygular beslemeye başlar. Aralarındaki bağ giderek romantik bir boyuta taşınırken, kızlarının sorunları da ayyuka çıkar. Bu romantik ilişkiden de etkilenmektedirler. Terry için hayat giderek daha çetrefilli bir hal almaya başlayacaktır.



ÖFKELİ AŞIKLAR OYUNCULARI



Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen