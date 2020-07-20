MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Öfkeli Aşıklar filmi konusu nedir? İşte Öfkeli Aşıklar filmi oyuncuları
20.07.2020 - 22:30 |

Öfkeli Aşıklar filmi konusu nedir? İşte Öfkeli Aşıklar filmi oyuncuları

Başrollerinde dünyaca ünlü oyuncular Joan Allen, Kevin Costner ve Erika Christensen'in yer aldığı "Öfkeli Aşıklar" filmi bu akşam Kanal D'de ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki 2005 yılında gösterime giren Romantik Komedi türündeki Öfkeli Aşıklar filmi konusu nedir?

Öfkeli Aşıklar filmi konusu nedir? İşte Öfkeli Aşıklar filmi oyuncuları
ABONE OL

Öfkeli Aşıklar filmi bu akşam bir kez daha izleyeciyle buluşuyor. İşte merakla araştırılan filmin oyuncuları ve konusu ile ilgili ayrıntılar...

ÖFKELİ AŞIKLAR FİLMİ KONUSU?

Terry Wolfmeyer, kocasının kendisini terk edişinin ardından dört kızı ile beraber yaşamakta olan bir kadındır. İçinde bulunduğu mutsuzluğa dair en büyük avunma yöntemini içkiye sığınmak bulmuştur. Bu sırada yaşadığı sorunlarda ona destek veren komşusu Denny’e karşı duygular beslemeye başlar. Aralarındaki bağ giderek romantik bir boyuta taşınırken, kızlarının sorunları da ayyuka çıkar. Bu romantik ilişkiden de etkilenmektedirler. Terry için hayat giderek daha çetrefilli bir hal almaya başlayacaktır.

ÖFKELİ AŞIKLAR OYUNCULARI

Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen

 

    Seyfi Dursunoğlu'na veda! Son yolculuğuna uğurlandı17 Temmuz Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' karakterini yaratan 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Dursunoğlu'nu son yolculuğunda ünlü isimler yalnız bırakmadı.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Özlem Yıldız: 'Bu ben olamam' dedim

    Özlem Yıldız: 'Bu ben olamam' dedim

    Nusret Gökçe arabayla yarıştı

    Nusret Gökçe arabayla yarıştı

    Özge Ulusoy: Adanalılar haklıymış!

    Özge Ulusoy: Adanalılar haklıymış!

    Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun hayatı...

    Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında? İşte MasterChef Türkiye jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun hayatı...

    Sıradaki Haber