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26.02.2020 - 08:01 | | MİLLİYET /MESUT YILMAZ

Öğrencilere umut oldular

Ünlü isimler öğrencilere eğitim bursu desteği için bir araya geldiler...

Öğrencilere umut oldular

İklim şartları ve maddi imkansızlıklar içerisinde eğitimlerini sürdürmeye çalışan çalışkan Türk öğrencilerine eğitim bursu desteği vermek üzere kurulmuş olan Bir Demet Umut Derneği, İş insanı Eren Şar'ın ana sponsorluğunda önceki akşam Four Seasons Hotel'de iş ve cemiyet hayatının birçok ünlü simasının katıldığı bir gala gecesi düzenledi. Gecede ünlü moda tasarımcısı aynı zamanda derneğin kurucu başkanı Mehmet Köymen 2020 Haute Couture koleksiyonunu podyumda sergiledi. Gecede sanatçı Yaşar İpek, derneğin burslu öğrencileri yararına ücret talep etmeksizin sahne aldı. Gecede Uğur Batur’un düzenlediği müzayedenin de tüm geliri burs havuzuna bağışlandı. 

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