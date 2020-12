Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor nereli, kaç yaşında? Ömür Akkor kitapları...

MasterChef programına konuk olarak gündeme gelen aşçı Ömür Akkor, Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde ''best in the world'' (Dünyanın En İyisi) seçilmiştir. Sık sık TV ekranlarına çıkarak yemekleri ve kitapları ile adından söz ettiriyor. Ömür Akkor biyografisi.

ÖMÜR AKKOR KİMDİR?

Akkor, 1975 yılında Kilis'te doğdu. İkizi Yunus Emre Akkor da aşçıdır. Babası gazetecilik ve esnaflık yapmış emekli, annesi ise emekli öğretmendir. Bir ablası vardır, oda Yüksek Mimar olarak çalışmalarını sürdürmektedir

Üniversite eğitimini Bursa’da ekonomi üzerine tamamlayan Akkor'un ailesi de Bursa'ya taşınmıştır. Orada da ailecek restoran işlettiler. Ortadoğu ve Doğu Akdeniz mutfağı üzerine araştırmalar yaptı ve hatta Osmanlı döneminde yapılan yemeklerin orjinalini yapabilmek için özel Osmanlıca dersleri aldı. Bursa’da, bir restoranın mutfak danışmanlığı ve şefliğini yapmıştır. Anadolu ve Türk mutfağını anlattığı 26 adet kitabı ve 200'ü aşkın makalesi vardır. 2012, 2015, 2016 yıllarında yazdığı kitaplar Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde ''best in the world'' (dünyanın en iyisi) seçilmiştir. Zennup 1844'ün kurucu ortağı ve mutfak şeflerinden biridir.

