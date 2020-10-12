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12.10.2020 - 07:00 |

‘Ön yargıyı kırmaya çalışıyorum’

Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken’in sahibi olduğu Commun Store mağazasının Palladium AVM’deki açılışına katıldı.

‘Ön yargıyı kırmaya çalışıyorum’
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Elçin Sangu, sevgilisi Yunus Özdiken’in sahibi olduğu Commun Store mağazasının Palladium AVM’deki açılışına katıldı. Oyuncu, Hazal Kaya’nın, “Dizi sektöründe kilolu kadınlara başrol verilmiyor” sözlerine, “Bazen toplum bazen de yapımcının baskısıyla çirkin olduğuna inandırılmaya
çalışılıyor. Herkes güzel ve yakışıklı olmak zorunda değil. Neye ön yargı varsa onu kırmak için uğraşıyorum” dedi.

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