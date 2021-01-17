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17.01.2021 - 07:00 | | UMUT ÜNVER

Onur Büyüktopçu’dan takdirlik hareket!

Onur Büyüktopçu, sokağa çıkma yasağına kar yağışı da denk gelince, sokak hayvanlarını unutmadı. Oyuncu, “Onlar hepimizin sorumluluğunda!” dedi.

Onur Büyüktopçu’dan takdirlik hareket!
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Onur Büyüktopçu, İstanbul’daki kar yağışı sonrası minik dostlarımızın yardımına koştu. Oyuncu, önceki gün Tarabya sırtlarında sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgeye çıkarak, kulübelerine mama ve battaniye bıraktı. Büyüktopçu, bölgede uzun süre dolaşarak, tüm sokak hayvanlarını besledi.

Onur Büyüktopçu’dan takdirlik hareket

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“HEPİMİZİN SORUMLULUĞUNDA”
Onlar için elinden geleni yaptığını ifade eden oyuncu, “Kış kapımıza dayandı, daha duyarlı olmalıyız. Kışın bir köpeğin 17 saat, bir kedinin ise altı saat aç kalması halinde donarak öldüğünü unutmayalım. Herkesi sevimli dostlarımıza sahip çıkmaya davet ediyorum. Sokak hayvanları hepimizin sorumluluğunda!” diye konuştu.

Onur Büyüktopçu’dan takdirlik hareket

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“EKRANLARDA OLACAĞIM”
Onur Büyüktopçu, yeni yılda farklı projelerinin olacağını söylemişti. Dizi ve program teklifleri aldığını belirten oyuncu, "Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz netleşen bir durum yok. Ama bu yıl ya dizi ya da tekrar güzel bir programla ekranlarda olacağım" açıklamasını yapmıştı.

Onur Büyüktopçu’dan takdirlik hareket

17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni17 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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