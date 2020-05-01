Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner’in eşi Ümit Boyner, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok ses getirdi. Koronavirüs salgını münasebetiyle karantinada olan Boyner Ailesi, uzun bir aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Bilgün Dereli ve kızları Elif ile Ayşe Boyner’in bulunduğu karede Ümit Boyner, sosyal mesafeye dikkat ederek ailece verdikleri pozu “Kavuşmak güzel… Heyhat... Öpüşmeden… Kucaklaşmadan…” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.