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26.01.2021 - 14:33 |

Öykü Gürman: Daha erken anne olmak isterdim

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, Milyon TV'de yayınlanan programına konuk oldu, Emel Yalçın'ın sorularını tüm içtenliğiyle yanıtladı.

Öykü Gürman: Daha erken anne olmak isterdim
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Öykü Gürman, "Daha erken anne olmak isterdim .Pişmanlık değil de kader, kısmet diyelim, hayat öyle geldi. Hala geç değil biliyorum. Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Albüm süreci sonra oyunculuk girdi araya. Mükemmeliyetçiyim ben ve çocuğum olursa birebir ben ilgilenmek isterim. Bir süre ara veririm, kendim büyütmek isterim. İnşallah Allah nasip eder" dedi.

Ünlü şarkıcı, "En belirgin özelliğim iyi niyetim. Ama yıllar içinde edindiğim tecrübelerden dolayı artık iyi niyetimi çok cömert bir şekilde harcamamaya karar verdim. Sevdiğim işi yaparak ayaklarımın üzerinde duran bir kadınım. Kimsenin bilmediği gizli bir takıntım var yanımda hep kırmızı kurşun kalem taşırım" ifadelerini kullandı.

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