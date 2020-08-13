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HaberlerMagazin Haberleri Ozan Güven, Babil dizisinden ayrıldı mı? Açıklama geldi
13.08.2020 - 21:19 |

Ozan Güven, Babil dizisinden ayrıldı mı? Açıklama geldi

Ozan Güven’in, sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiaları sonrasında Babil dizisinden ayrılacağı iddia edilmişti.

Ozan Güven, Babil dizisinden ayrıldı mı? Açıklama geldi
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Ay Yapım, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Güven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır.

Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..."

Ozan Güven, Babil dizisinden ayrıldı mı Açıklama geldi


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