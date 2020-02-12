“Hiç ara vermeden üçüncü ve dördüncü çocuğu yapacağız. Kocamın genleri çoğalsın istiyorum” demiş Aslıhan Doğan Turan.“Hiç ara vermeden üçüncü ve dördüncü çocuğu yapacağız. Kocamın genleri çoğalsın istiyorum” demiş Aslıhan Doğan Turan.Kendini yok sayan bir adanmışlık ifadesi bu cümle.Kadınlık gururu üzerinden yaklaşanlar oldu, ben işin bilimsel yanındayım.Öncelikle babadan gelen genlerin, bebeklerde daha baskın olduğu iddiasını doğrulamıyor bilim insanları. Zeka konusunda erkek çocukların daha çok anneden gen aldıklarını söyleyen bilim insanları da var, eşit gen dağılımı var diyen de... Her şart altında anne etkisi önemli zira kendisini yok sayan Aslıhan Doğan Turan, Işık Lisesi mezunu, İngiltere’de üniversiteye gidecek kadar da İngilizce’ye hakim.Ama asıl ‘Eyvah eyvah’ dedirtecek kısım başka...Riskli ve adrenalini bol bir yaşam sürme isteğini besleyen gen babadan geçiyormuş çocuğa.Yüzdeki gamze, cinsiyet ve hatta ağız sağlığı gibi özellikler de daha çok babadan geçiyor bebeğe.Buna karşın kellik anneden geçen bir gene bağlı olarak gelişiyor.Gelelim sonuca, Arda Turan, her takımın taraftarlarınca sevilen, yeteneği kadar sempatik yanlarıyla da sevdiğimiz biri olarak girdi hayatımıza.Kariyerini iyi yönetmediği, saha dışı olayların futbolunun önüne geçtiği doğru ama hatalarından çıkardığı dersler de vardır mutlaka.Her baba, kendi hayatından çıkardığı dersleri mutlaka aktarır çocuğuna, Arda da aynı şeyi yapacaktır ki zaten önemli olan ve hayat başarısını belirleyen şey de bize geçen genlerin üzerine eklenenlerle alakalı...

Sinema da futbol gibi

Banjiha deniliyor ‘Parazit’ filmine konu olan evlere.

Kuzey Kore ile gerilimin sürdüğü yıllarda, sığınak olarak kullanılmak için yapılmış yerler aslında o evler.

Büyük kısmı yerin altında, neredeyse hiç güneş almayan, banyosunda ayağa dahi kalkamadığınız yerler.

Konut sıkıntısı nedeniyle 1980’li yıllardan sonra ev olarak kullanılması yasal hale gelmiş banjihaların.

Şimdi bir film sayesinde Seul’de daracık bir alanda yaşam mücadelesi veren insanların hikayelerinden haberdar olduk.

Yine ‘Parazit’ sayesinde futbol ile sinemanın ne kadar benzer olduğunu anladık.

Bir yanda 140 milyon dolar bütçeli, inanılmaz bir kadrosu ve yönetmeni olan ‘The Irishman’... Diğer yanda sadece 11 milyon dolar bütçesi olan ‘Parazit’.

‘The Irishman’ tek bir Oscar dahi kazanamadı, ‘Parazit’ en önemli iki ödülü aldı.

Birinci ya da ikinci lig takımlarının, kadroları on milyonlarca euro olan Süper Lig takımlarını elemesi gibi bir sonuç bu aslında...

Kazanova Cem Yılmaz mı?

Bazı adamlar vardır, para ya da makam sahibi olduklarında yoldan çıkarlar. Güçsüz oldukları zaman da hayran oldukları kadınlarla birlikte olmak gibi bir alışkanlık geliştirirler.Bazı adamlar vardır, para ya da makam sahibi olduklarında yoldan çıkarlar. Güçsüz oldukları zaman da hayran oldukları kadınlarla birlikte olmak gibi bir alışkanlık geliştirirler.Türk filmlerinde bir dönem yer alan “Seni yendim hayat” cümlesine benzer onlar için elde ettikleri her kadın. Cem Yılmaz’ın durumu, son dönemde aşk hayatıyla çok fazla haber olmasına rağmen, o ‘aç adam’ tanımına uymuyor.Aksine çok sevildiği ya da tanınmaya başlandığı günlerden beri hep popüler ve güzel kadınlarla birlikte oldu Yılmaz. Yıllar süren ilişkileri de oldu, kısa hatta çok kısa sürenler de, ama o kısa ilişkiler bile onu kadın avcısı yapmıyor. Bir kadın avcısı, “Kalbimi açıyorum anlamıyor. Birtakım oyunlar yapıyor. Yapma bunu bana ya, yemiyorum. Bir türlü şöyle felsefesi, muhabbetimiz olan birine rastlamadım. İlişkilerim karikatürlerim gibi...” diye bir cümle kurmazdı yıllar önce. Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya ilişkisine, kadın bedeni arayan bir adamın yeni bir macerası olarak bakamıyor insan bu cümleyi hatırladıkça.Bu olsa olsa, daha az hesaplı bir ilişki yaşamak isteyen, biraz da teslim olmak isteyen bir adamın huzuru arayışı...

Aleyna’ya haksızlıkmış işte

Fotoğrafını gördüğünüz kadının adı Billie Eilish, 18 yaşına yeni bastı.Fotoğrafını gördüğünüz kadının adı Billie Eilish, 18 yaşına yeni bastı.Milyonlarca satan albümleri yok ama şarkıları dijital ortamlarda dinlenme rekorları kırıyor. Nisanda vizyona girecek olan ‘James Bond’ filminin tema şarkısını seslendirdi bir süre önce.Yıldızı bu kadar parlak olunca Oscar Ödülleri öncesinde kameraların en fazla döndüğü isim oldu haliyle.Farklı olmak, sürüden ayrışmak iyidir de, o tırnaklarla insan birisiyle nasıl el sıkışır?Başka fotoğraflarına da baktım, orada da aynı tırnak modelinin farklı farklı renkleriyle çekilmiş kareleri var. El insanın konforudur ya, bana o yüzden garip gelmiş olabilir ama diğer yandan Aleyna Tilki’yi de düşünmeden edemedim Eilish haberlerini okurken. Anne ve babasının sinema sektöründe çalıştığını öğrendim de, kızlarının hayatlarına nasıl müdahale edip etmediklerine ya da bu genç kadının derslerinin ne durumda olduğuna dair bir habere rastlamadım hiç. Tilki’ye yaptıklarımızı düşününce haksızlık duygusu kapladı içimi önce.Sonra Fransa Milli Takımı’na Dünya Şampiyonu kazandıran isimlerin başında gelen Mbappe, Rusya’da sahaya çıktığında 20 yaşındaydı.Biz 20 yaşındaki Ferdi’ye geleceğin yıldız adayı olarak belirli süre veriyor bir de ‘erken hasat’ cümleleri kuruyoruz...