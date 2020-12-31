Pandeminin gölgesinde 2020'nin magazin olayları

Çin’in Wuhan şehrinden dünyaya yayılarak, etkisi ve korkusu altına alan koronavirüs salgını ilk olarak eğlence dünyasını vurdu. Temizlik, maske ve mesafe kuralları gereği, insanların sosyal yaşamları altüst olurken, bazı kesimler ise bu kuralları hiçe saydı. Salgın gereği tedbirlerle geçen bu yıl, insanların eğlence anlayışını değiştirdiği gibi sosyal medya sayesinde online düzenlenen konserler ön plana çıktı. Tabii bir de yasak olmasına rağmen ekrana yansıyan ‘korona partileri’ vardı...

VEFAT EDENLER

Ebru Şallı’nın oğlu Pars: Ebru Şallı’nın oğlu Pars (10), iki yıl mücadele ettiği lenfomaya yenilerek, geçtiğimiz nisan ayında vefat etti.

Muhterem Nur: Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, mart ayında hayata gözlerini yumdu.

Recep Aktuğ: KOAH tedavisi gören Recep Aktuğ, ocak ayında vefat etti.

Nur Yerlitaş: Birçok ünlü ismin modacısı Nur Yerlitaş, geçtiğimiz nisan ayında hayatını kaybetti.

Seyfi Dursunoğlu: ‘Huysuz Virjin’ karakteriyle tanınan usta tiyatrocu Seyfi Dursunoğlu, vefat etti.

Haldun Boysan: Haldun Boysan, eylül ayında dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir’de hayatını kaybetti.

Timur Selçuk: Türk pop müziği yorumcusu, orkestra şefi, bestecisi ve piyanist Timur Selçuk, geçtiğimiz ay hayata veda etti.

Birol Ünel: Fatih Akın’ın yönettiği ‘Duvara Karşı’ filmiyle ünlenen Birol Ünel, eylülde hayata gözlerini yumdu.

ÇOCUĞU OLANLAR

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu: Evliliklerinde dört yılı geride bırakan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti, geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin’i kucağına aldı.

Amine Gülşe-Mesut Özil: Amine Gülşe ve Mesut Özil’in kızları Eda, dokuz ay önce dünyaya geldi.

Saadet Işıl Aksoy-Pamir Kıraner: Saadet Işıl Aksoy ve eşi Pamir Kıraner, ilk çocukları Marisa Gürcan’a geçtiğimiz şubat ayında kavuştu.

EVLENENLER

Sıla-Hazer Amani: Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Amani, 2020’nin ilk ayında Nişantaşı’ndaki evlerinde kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz ay yaptıkları açıklamayla da boşanacaklarını açıkladı.

Gupse Özay-Barış Arduç: Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, altı yıllık beraberliklerini geçtiğimiz temmuz ayında Çeşme’de yaptıkları nikahla taçlandırdı.

Songül Öden-Arman Bıçakçı: Songül Öden, temmuz ayında dört yıldır birlikte olduğu iş insanı Arman Bıçakçı ile aile arasında gerçekleştirilen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

BOŞANANLAR

Mustafa Üstündağ-Ecem Özkaya: Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya’nın 10 yıllık evliliği geçtiğimiz ocak ayında tek celsede sona erdi.

İsmail Hacıoğlu-Duygu Kumarki: İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında evlendiği ikinci eşi Duygu Kumarki ile temmuz ayında boşandı.

Ebru Akel-Özer Sancak: Ebru Akel ve Özer Sancak, sekiz yıllık evliliğini eylülde anlaşmalı olarak, tek celsede bitirdi.

AYRILAN

Hande Erçel-Murat Dalkılıç: Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, üç yıllık ilişkilerine geçtiğimiz temmuz ayında nokta koydu. Ayrılığın sebebinin Erçel’in Dalkılıç’ın evlenme teklifini kabul etmemesi olduğu iddia edildi.

AKILDA KALANLAR...

Ozan Güven-Deniz Bulutsuz: Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiası geçtiğimiz temmuz ayında gündeme bomba gibi düştü. Magazin gündemini aylarca işgal eden olayda, oyuncuya her kesimden tepki yağdı.

Halil Sezai: Halil Sezai, Tuzla’da klip çekimleri sırasında tartıştığı Hüseyin Meriç’e saldırdı. Tutuklu yargılanan şarkıcı, 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Yağmur Sarnıç-Emre Aşık: Yağmur Sarnıç’ın eşi Emre Aşık’ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddiası, şok etkisi yarattı.

Defne Samyeli-Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya: Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’yle yaklaşık 1.5 yıl süren ilişkisini bitirip, ardından Serenay Sarıkaya’yla aşk yaşamaya başlaması, uzun süre magazin gündemini meşgul etti.

‘Evde Kal’ konserleri

Bu dönemde ‘Evde Kal’ çağrılarına büyük oranda uyulurken, sanatçılar da sosyal medya hesaplarından düzenlediği online konserlerle, hayranlarıyla buluştu. Demirören Medya ve Poll Production iş birliğiyle düzenlenen ‘Evde Kal’ konserleri ön plana çıkarken, organizasyonda 40 sanatçı insanların evlerine konuk, oldu. Demet Akalın, Hakan Altun, Yıldız Tilbe, Muazzez Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç ve Hande Yener’in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isimler, sahne öncesi hayranlarının sorularını da cevapladı.