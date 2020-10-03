Pembe Top Neslihan Atagül’de

Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü iş birliğiyle meme kanserinde erken tanı bilinci oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen Pembe Top Sahada projesi yedinci yılında çok özel bir buluşma ile gerçekleşti.

Salgın önlemleri nedeniyle bu yıl maç anında gerçekleştirilemeyen hava atışı için projenin gönüllü destekçisi Neslihan Atagül Doğulu, eski Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncusu olan ve ülkemizi NBA’de temsil eden Cedi Osman ve Anadolu Efes Spor Kulübü Kaptanı Doğuş Balbay ile bir araya geldi.

Sembolik hava atışı ile Neslihan Atagül Doğulu’nun ellerinden havalanan Pembe Top, farkındalık için bir kez daha yükseldi. Oyuncu, "Meme kanseri gerçeği tüm ciddiyetiyle hayatımızda olmaya devam ederken bu hastalığa karşı kadınlarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak için yine yeniden yüksek sesle ‘erken tanı hayat kurtarır’ diyoruz” dedi. Projede yer almaktan mutluluğunu dile getiren Atagül, "Bu yıl benim ellerimden yükselen Pembe Top aracılığıyla kadınları sağlıklarının takipçisi olmaya ve bu doğrultuda harekete geçmeye davet ediyorum. Yılda bir kez yapacağımız doktor ziyareti sağlığımız için büyük fark yaratır. Unutmayalım, meme kanserinde ne kadar bilinçli olunursa erken tanı o kadar mümkün olur ve tedavide başarı şansı da o kadar yükselir" diye konuştu. Atagül, tüm kadınları farkındalık mesajını yaymak için desteğe çağırdı.