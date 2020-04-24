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24.04.2020 - 07:00 |

Projeler arasında

Yurt içinde ve dışında mimari alanda pek çok önemli projeye imza atan Tasarımhane’nin kurucusu mimar Elif Ergin, sıkıntılı günlerde Kemer’deki evinde çalışmaya devam ediyor.

Projeler arasında

Yurt içinde ve dışında mimari alanda pek çok önemli projeye imza atan Tasarımhane’nin kurucusu mimar Elif Ergin, sıkıntılı günlerde Kemer’deki evinde çalışmaya devam ediyor. Günün büyük bir bölümünü kızı Defne ve projeleriyle ilgilenerek geçiren iş insanı, koronavirüs salgını sonrası başlayacağı işlerinin son hazırlıklarıyla uğraşıyor.

Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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